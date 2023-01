नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या विमानात सहप्रवाशी असलेल्या महिलेच्या अंगावर लघुशंका करणाऱ्या फरार आरोपीचं एक निवेदन त्याच्या वकिलामार्फत समोर आलं आहे. यात त्यानं पीडित महिलेला नुकसान भरपाई देण्यात आली असून हा विषय संपवण्यात आला आहे, असं म्हटलं आहे. एका लाजीरवाण्या कृत्यावर अशा प्रकारे स्पष्टीकरण दिल्यानं आरोपीविरोधात आता संताप व्यक्त होत आहे. (Compensation paid matter is over a explanation by accused who was urinated on woman in Air India plane)

शंकर मिश्रा असं लघुशंका करणाऱ्या व्यापाऱ्याचं नाव असून तो सध्या फरार आहे. त्यामुळं दिल्ली पोलिसांनी त्याच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. मिश्रा यानं दारुच्या नशेत आपल्या पँटची चैन खोलून सहप्रवाशी महिलेच्या अंगावर लघुशंका केली होती. न्यूयॉर्क-नवी दिल्ली या एअर इंडियाच्या विमानात उड्डाणादरम्यान हा लाजीरवाणा प्रकार घडला होता.

आरोपीच्या निवेदनात असंही म्हटलंय की, "आरोपी आणि महिला यांच्यातील व्हॉट्सअॅप संदेश स्पष्टपणे दर्शवतात की, आरोपीनं 28 नोव्हेंबर रोजी कपडे आणि पिशव्या साफ केल्या होत्या आणि 30 नोव्हेंबरला ते पीडितेला देण्यात आले. तसेच या संदेशात महिलेनं कथित कृत्यासाठी मिश्रा यांना स्पष्टपणे माफ केले आहे तसेच याप्रकरणी तक्रार नोंदवण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचं म्हटलं आहे" या संवादाचे व्हॉट्सअॅप चॅटचे पुरावेही यासोबत जोडले आहेत.

याचबरोबर या निवेदनात असंही नमूद करण्यात आलं आहे की, "महिलेची तक्रार फक्त एअर इंडियाकडून पुरेशी नुकसान भरपाई मिळण्यासंदर्भात होती, यासाठी तिने 20 डिसेंबर रोजी तक्रार केली होती. मिश्रा यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी पेटीएमवरुन दोन्ही पक्षांच्या सहमतीनुसार महिलेला नुकसान भरपाई दिली. याला जवळपास एक महिना उलटला. पण ही रक्कम महिलेच्या मुलीने १९ डिसेंबर रोजी परत केली होती. या घटनेचा कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नव्हता आणि केबिन क्रूच्या जबाबानुसार दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या समझोत्याला पुष्टी मिळाली आहे. आरोपींचा देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि ते तपास प्रक्रियेत सहकार्य करतील," असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे"