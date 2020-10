हाथरसप्रकरणी काँग्रेस आक्रमक; देशभरात आंदोलन 

मुंबई: उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधील अत्याचार प्रकरणावरून देशभरातील राजकारण चांगलंच तापलेलं दिसतंय. देशभरात ठिकठिकाणी हाथरस अत्याचाराबद्दल निषेध, आंदोलने तसेच कँडल मार्च सुरु आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या भाजपाच्या योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार आहे. देशभर विरोधकांनी मोठी निषेध मोर्चे करत आहेत.

राहूल गांधी हाथरसमधील पीडितेच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी गेले असता त्यांना धक्काबुक्की झाली होती. तसेच प्रियांका गांधीनाही पोलिसांनी हाथरसमध्ये जाण्यासाठी मोठा विरोध केला होता. सध्या देशभरात विरोधक विषेशतः काँग्रेस मोठी आक्रमक झाल्याची दिसत आहे. यामुळेच देशात काँग्रेस कार्यकर्ते ठिकठिकाणी हाथरसमधील सामुहिक बलात्काराचा निषेध करताना दिसत आहेत.

Maharashtra: Congress workers stage protest in Mumbai against the alleged gangrape of a woman in #Hathras (Uttar Pradesh). pic.twitter.com/CAUPawwiQl