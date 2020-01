काँग्रेसने मोदींना Amazonवरून पाठवलं 170 रुपयांचं खास गिफ्ट; काय आहे?

नवी दिल्ली : CAAवरून विरोधीपक्ष भाजप आणि मोदी-शहा यांच्याविरोधात आक्रमक असतानाच प्रजासत्ताक दिनाचं निमित्त साधत काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राज्यघटनेची प्रत भेट म्हणून पाठवली आहे. Amazonवरून ही प्रत मोदींच्या पत्त्यावर पाठविण्यात आली आहे. या प्रतीची मूळ किंमत 170 रुपये आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काँग्रेसने भाजपवर हल्लाबोल केला असून देशात, समाजात विभाजन घडवलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. देशात फुट पाडण्याच्या तुमच्या कामातून वेळ मिळाला तर हे पुस्तक जरूर वाचा असा खोचक सल्लाही काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींना दिला आहे. काँग्रेसने यासंबधी ट्वीटही केले आहे. राज्यघटनेचं पुस्तक लवकरच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.

Dear PM,

The Constitution is reaching you soon. When you get time off from dividing the country, please do read it.

Regards,

Congress. pic.twitter.com/zSh957wHSj

— Congress (@INCIndia) January 26, 2020