काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा यांचे 93 व्या वर्षी निधन

नवी दिल्ली - काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा यांचे वयाच्या 93 व्या वर्षी दिल्लीत निधन झालं. त्यांची प्रकृती खालावल्यानं रविवारी रात्री त्यांना दिल्लीतील एस्कॉर्ट रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. कालच त्यांचा वाढदिवस झाला होता.

मोतीलाल व्होरा यांनी मध्यप्रदेशचं मुख्यमंत्री पद भूषवलं होतं. तसंच उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती.

मोतीलाल व्होरा हे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपालही होते. व्होरा यांनी 1985 ते 1988 आणि 1989 मध्ये वर्षभर मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची धूरा सांभाळली होती. 2000 पासून 2018 पर्यंत ते पक्षाचे कोषाध्यक्ष होते. 2018 मुळे वाढत्या वयामुळे त्यांनी कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी अहमद पटेल यांच्यावर सोपवली होती. अहमद पटेल यांचे काही दिवसांपूर्वी निधन झाल्यानंतर व्होरा यांचे निधन काँग्रेससाठी मोठा धक्का आहे.

Vora ji was a true congressman and a wonderful human being. We will miss him very much.

