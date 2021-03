PM मोदींच्या वाढत्या दाढीसोबत जीडीपीचा घसरता आलेख; शशी थरुर यांची खोचक टीका

नवी दिल्ली : आपल्या दिसण्याबाबत आणि प्रतिमेबाबत सातत्याने काळजी घेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपली दाढी वाढवली आहे. त्यांच्या या दाढी वाढवण्यावरुन अनेक टीका, विनोद आणि खिल्ली देखील उडवली जाते. पश्चिम बंगालमध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी रविंद्रनाथ टागोर यांच्याप्रमाणे स्वत:ची प्रतिमा बनवू पाहत असल्याची जोरदार टीकाही त्यांच्यावर सध्या केली जात आहे. मात्र, काँग्रेस नेते आणि खासदार शशी थरुर यांनी मोदींच्या दाढीवरुन आता एक खोचक अशी टीका केली आहे. त्यांनी मोदींच्या दाढीचा संबंध थेट देशाच्या जीडीपीशी लावला आहे.

This is what is meant by a "graphic illustration"! pic.twitter.com/QYyA2lN2W0