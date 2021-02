रायबरेलीच्या काँग्रेस आमदारांकडून राम मंदिरासाठी लाखोंचा निधी

नवी दिल्ली - काँग्रेसच्या बंडखोर आमदार आदिती सिंह त्यांच्या पक्षविरोधी वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. आता आदिती सिंह यांनी राम मंदिर उभारणीसाठी मोठ्या रकमेचं दान केलं असून त्याची चर्चा होत आहे. रायबरेलीच्या आमदार आदिती सिंह यांनी राम मंदिरासाठी 51 लाख रुपयांची देणगी दिली आहे.

रायबरेलीत आलेल्या राम जन्मभूमी तिर्थक्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांच्याकडे आदिती सिंह यांनी निधी सुपूर्द केला आहे. यासाठी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तेव्हा चंपत राय यांनी म्हटलं की, आयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीसाठी घरोघरी जाऊन निधी गोळा केला जाईल. रायबरेलीत येण्याचा उद्देश कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणं आणि मोहिम पुढे नेणं हाच होता. राम मंदिराच्या कामात जे कोणी हातभार लावतील त्यांचं स्वागत आहे असंही त्यांनी म्हटलं.

Raebareli: Congress MLA Aditi Singh donates a sum of Rs 51 Lakh toward the construction of Ram Temple in Ayodhya.

She says, "I am making this contribution to VHP on behalf of my team and supporters. Everyone has contributed for this." pic.twitter.com/WjXiKcHWC5

— ANI UP (@ANINewsUP) February 9, 2021