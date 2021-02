मोदी सरकार म्हणजे हम दो, हमारे दो; राहुल गांधींचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली - काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी हे लोकसभेत बोलताना भाजप खासदारांनी मोठा गोंधळ केला. त्यांच्या बोलण्यात अडथळे आणले. मात्र तरीही राहुल गांधी यांनी आक्रमकपणे भाषण केलं. त्यांनी कृषी कायद्यावरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. कृषी कायद्यांचा हेतू बाजार समित्या संपवणे हा आहे.कोणताही उद्योगपती त्यांना हवं तितकं धान्य, फळे, भाजीपाला खरेदी करू शकतो. साठवू शकतो. यामुळे साठेबाजीलाच प्रोत्साहन दिलं जात असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले.

नोटबंदी, जीएसटी, कोरोनाने अर्थव्यवस्थेला दणका बसला. तरीही मोदी सरकार उद्योगपतींच्याच खिशात पैसा भरत आहे. देशाच्या रोजगाराच्या व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. लघु उद्योगांची अवस्था बिकट असून तुम्ही देशाचा कणाच मोडलात असा आरोप राहुल गांधींनी केला.

Yesterday while addressing the House, PM said that the Opposition is talking about the agitation but not about the content and intent of Farm Laws. I thought I should make him happy today and speak on the content and intent of the laws: Congress MP Rahul Gandhi in Lok Sabha pic.twitter.com/P0WeB0W5G1

