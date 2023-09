नवी दिल्ली- रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांमध्ये युद्ध सुरु आहे. भारताने या दोन्ही देशांच्या युद्धामध्ये तटस्थ भूमिका घेतली आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाला टीकेचा सामना कराला लागलाय. पण, सरकारने आपण भूमिकेवर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलंय.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही सरकारच्या या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. (congress MP Rahul Gandhi says agree with India current position on the conflict between Russia and Ukraine)

काँग्रेस नेते राहुल गांधी सध्या युरोप दौऱ्यावर आहेत. बेल्जियममध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी रशिया-युक्रेन युद्धात भारताच्या भूमिकेबाबत भाष्य केलं. भारत सरकारने रशिया युक्रेन युद्धात जो दृष्टीकोन ठेवला आहे, तो विरोधकांना मान्य आहे, असं राहुल म्हणाले आहेत. विरोधकांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केल्याची ही घटना दुर्मिळ आहे.

मला वाटतं जवळपास सर्व विरोधक रशिया आणि युक्रेन युद्धामध्ये भारताच्या सध्याच्या स्थितीला पाठिंबा देतील. रशियासोबत भारताचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार जे आता करत आहे, त्यापेक्षा आम्ही काही वेगळं केलं असतं असं मला वाटत नाही, असं राहुल गांधी म्हणाले.

भारत विरुद्ध इंडिया या वादावरही राहुल यांनी भाष्य केलं. सरकार बिथरलं असल्याचं हे लक्षण आहे. इंडिया या संविधानातील नावाबाबत मी पूर्णपणे समाधानी आहे. इंडिया म्हणजेच भारत. हे आमच्यासाठी योग्य आहे. सरकारमध्ये भीती निर्माण झालीये असं वाटतंय. त्यामुळेच ते लक्ष हटवण्यासाठी असं करत आहेत, असं राहुल म्हणाले.

आम्ही विरोधकांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केली आहे. विरोधकांची एकी इंडिया नावाखाली एकत्र आली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. आम्ही इंडियाचे खऱ्या अर्थाने आवाज आहोत. त्यामुळे हे नाव आमच्यासाठी योग्य आहे, असंही ते म्हणाले. (Latest Marathi News)