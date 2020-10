मोदींचा हा नवा 'राजधर्म' आहे का?; दलित अत्याचारावरुन सोनिया गांधींचे टीकास्त्र

नवी दिल्ली- काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मोदी सरकारच्या काळात दलितांवरील अॅट्रोसिटी एका नव्या पातळीला जाऊन पोहोचल्या आहेत. कायद्याचा सन्मान करुन मुलींना संरक्षण देण्याऐवजी भाजप सरकार गुन्हेगारांना आश्रय देत आहे. पीडित कुटुंबीयांचा आवाज दाबला जात आहे. हा नवीन राजधर्म आहे का? असा सवाल सोनिया गांधींनी केला आहे.

Now atrocities on Dalits have reached a new zenith. Instead of honouring law & granting protection to India's daughters, BJP govt is siding with criminals. Voice of oppressed families being suppressed. Is this the new 'Raj Dharma'?: Congress President Sonia Gandhi pic.twitter.com/bglsNy5Swz

आपली लोकशाही सध्या कठीण प्रसंगातून जात आहे. आपल्या संविधानावर पद्धतशीर हल्ला केला जात आहे. आपला देश सध्या अशा सरकारच्या हाती आहे, जे काही भांडवदारांचे हित पाहात आहे, अशी टीकाही सोनिया गांधी यांनी केली आहे.

Our democracy is passing through its most tumultuous times.There's a designed attack on our Constitution. Our country is being ruled by Govt that is systematically bartering interests of citizens at altar of profiteering by handful of crony capitalists: Congress Pres Sonia Gandhi pic.twitter.com/BxZVp0JfNO

