समोस्यांसोबत वाटी चमचा न दिल्याने ग्राहकाची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

सहसा ग्राहकांची फसवणूक झाली तर ग्राहक थेट ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार करतात. पण एका ग्राहकाने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. तुम्हाला वाटेल हे खरं वाटणार नाही. पण हे खरंय. तक्रार करण्यामागील कारण ऐकाल तर तुम्हाला आणखी हसायला येईल.

या ग्राहकाने दुकानदार समोस्यांसोबत वाटी चमचा देत नाही म्हणून थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन लावून तक्रार दाखल केली. सध्या हे प्रकरण देशभरात चर्चेचा विषय ठरलयं. (consumer calls cm madhya pradesh as Food seller has not given spoon and bowls with samosa)

मध्य प्रदेशच्या छतसपूर जिल्ह्यातील हे प्रकरण आहे. येथील एका प्रसिद्ध दुकानातून एका व्यक्तीने समोसे पॅक करुन घेतले. पण पॅक केलेल्या समोस्यांसोबत वाटी आणि चमचा मिळत नाही. समोस्यांसोबत वाटी-चमचा न मिळाल्याने हा व्यक्ती संतापला आणि चक्क दुकानदारांशी वाद घालायला लागला. वाद इतका विकोपाला गेला की त्यानंतर त्याने थेट मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जारी केलेल्या हेल्पलाइन नंबरवर फोन लावला आणि तक्रार दाखल केली.

पुढे सीएम ऑफीसने त्याची तक्रार नोंदवूनही घेतली. आणि काही दिवसानंतर ही तक्रार सीएम हेल्पलाइन पोर्टलशी संबंधित नसल्याचे सीएम ऑफीसकडून सांगण्यात आले

सध्या हे प्रकरण चर्चेचा विषय असून सोशल मीडियावर नेटकरी यावर वेगेवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. केवळ समोस्यांसोबत चमचा वाटी न दिल्याने थेट अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांना फोन करुन तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.