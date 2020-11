Corona Updates: देशात कोरोनाचा प्रसार वाढला; दिल्लीत कहर

नवी दिल्ली: सध्या देशातील कोरोना बाधितांची संख्या 92 लाख 22 हजार 217 वर गेली आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 44 हजार 376 रुग्ण आढळले असून 481 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी प्रतिदिन कोरोना रुग्णवाढ कमी झाली होती पण मागील 24 ती पुन्हा ४० हजारांच्या वर गेली आहे.

दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. मागील 24 तासांत दिल्लीत 6 हजार 224 रुग्णांचं निदान झालं आहे. सध्या दिल्लीत कोरोनावर 38 हजार 501 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दिल्लीत आतापर्यंत 5 लाख 40 हजार 541 जणांना कोरोनाची बाधा झाली असून त्यातील 4 लाख 93 हजार 491 जण बरे झाले आहेत.

