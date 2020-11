Corona updates: सक्रिय रुग्णांचा आकडा पुन्हा 4.5 लाखांच्या पार

नवी दिल्ली: देशात आता कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढताना दिसत आहेत. दिल्लीत सध्या कोरोनाने कहर केला आहे. दिल्लीमध्ये दररोज जेवढ्या चाचण्या होत आहेत त्यापैकी 10 टक्के चाचण्या पॉझिटिव्ह येत आहेत. तसेच कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्रातही कोरोनाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत, तज्ज्ञांनी या नवीन रुग्णवाढीस कोरोनाची दुसरी लाट असंही म्हटलं आहे.

जगभरातील आकडेवारी पाहिली तर अमेरिकेसह युरोपातील काही देशांत कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत. युरोपातील बऱ्याच देशांनी लॉकडाउनही जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाची सुरुवात ज्या चीनपासून झाली तो देश पूर्णपणे कोरोनामुक्त झाला होता पण आता चीनमध्येही कोरोनाने पुन्हा शिरकाव केला आहे. चीनच्या उत्तरी राज्यांत कोरोनाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहे.

With 44,489 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 92,66,706

With 524 new deaths, toll mounts to 1,35,223 . Total active cases at 4,52,344

Total discharged cases at 86,79,138 with 36,367 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/234QqoZyPk

— ANI (@ANI) November 26, 2020