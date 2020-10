Corona Updates: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा 68 लाखांच्या वर; 78 हजार 524 नवीन रुग्ण

नवी दिल्ली: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा 68 लाखांच्या वर गेला आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 78 हजार 524 रुग्णांचं निदान झालं असून 971 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे 58 लाखांपेक्षा जास्त कोरोनारुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

आतापर्यंत देशात 68 लाख 35 हजार 656 जणांना कोरोनाची बाधा झाली होती. सध्या देशात कोरोनाचे 9 लाख 2 हजार 425 रुग्ण कोरोनावर उपचार घेत आहेत. तर आतापर्यंत देशात कोरोनामुळे 1 लाख 5 हजार 526 जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Health Ministry) दिली आहे.

India's #COVID19 tally crosses 68-lakh mark with a spike of 78,524 new cases & 971 deaths reported in the last 24 hours.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना विरुध्द लढण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन भारतीय नागरिकांना ट्विटरवरून केलं आहे. यामध्ये पंतप्रधान काही सुचना दिल्या आहेत आणि त्याचं पालन करण्याचंही आवाहन केलं आहे.

- सगळ्यांनी मास्क घालावा.

-हात स्वच्छ धुवावे.

- सोशल डिस्टंसिंगचे नियमांचं पालन केलं पाहिजे.

- 'दो गज की दुरी'चं नियम पाळा

- आपल्या सर्वांना मिळून कोरोनावर मात करायची आहे.

- आपल्या सर्वांना मिळून कोरोना विरुध्दची लढाई जिंकायची आहे.

Let us #Unite2FightCorona!

Let us always remember:

Wear a mask.

Wash hands.

Follow social distancing.

Practice ‘Do Gaj Ki Doori.’

Together, we will succeed.

Together, we will win against COVID-19. pic.twitter.com/x5bymQpqjx

— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020