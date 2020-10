Corona Updates: दिलासादायक; देशात कोरोना रुग्णांच्या दुपटीचा कालावधी वाढला!

नवी दिल्ली: देशातील कोरोना रुग्णांच्या वाढीचा दर मागील 2 आठवड्यांपासून मंदावला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे कोरोना रुग्ण दुप्पट होण्याचा काळही मोठा वाढला आहे. मागील 4 दिवसांपासून प्रतिदिन कोरोनाचे रग्णही 70 हजारांच्या खाली आढळत आहेत.

सध्या देशातील कोरोना रुग्ण दुप्पट होण्याचा दर 70.4 दिवसांवर गेला आहे, जो ऑगस्टच्या मध्यावधीत 25.5 दिवस होता. ही आकडेवारी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे रुग्णांचा दुप्पटीचा काळ वाढल्याचे दिसत आहे.

#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona

India's Doubling Time has sharply increased to 70.4 days (it was 25.5 days in mid August).

This indicates a substantial fall in the daily New Cases and the consequent increase in time taken to double the Total Cases. pic.twitter.com/6lckGUW1AY