Corona Updates:भारतात एकूण रुग्णसंख्या 60 लाखांच्या जवळ, महिन्याभरात दररोज 1000 हून अधिक मृत्यू

नवी दिल्ली: मागील काही दिवसांपासून देशात रोज कोरोनाचे जवळपास 90 हजार रुग्ण आढळत आहेत. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 88 हजार 600 कोरोना रुग्णांचं निदान झालं आहे तर 1,124 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात आतापर्यंत 59 लाख 92 हजार 533 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. सध्या देशात 9 लाख 56 हजार 402 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. तसेच देशातील कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांचा आकडा 94 हजार 503 झाला आहे. यात दिलासादायक बाब म्हणजे 49 लाख 41 हजार 628 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

शनिवारी एका दिवसात देशात कोरोनाच्या 9 लाख 87 हजार 861 चाचण्या झाल्या आहेत. हा चाचण्यांचा आकडा शुक्रवारी झालेल्या चांचण्यापेक्षा जवळपास 4 लाखांनी कमी आहे. शुक्रवारी देशात 13 लाख 41 हजार 535 कोरोना चाचण्या झाल्या होत्या. तर आतापर्यंत देशात कोरोनाच्या 7 कोटी 12 लाख 57 हजार 836 कोरोना चाचण्या झाल्या असल्याची माहिती आयसीएमआरने (Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

Spike of 88,600 new #COVID19 cases & 1,124 deaths reported in India, in the last 24 hours.

COVID case tally stands at 59,92,533 including 9,56,402 active cases, 49,41,628 cured/discharged/migrated & 94,503 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/VgZaTigtka