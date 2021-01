Corona Update : गेल्या 7 महिन्यातील सर्वांत कमी रुग्णवाढ; सीरमच्या लसीची पहिली खेप देशभर रवाना

नवी दिल्ली : आज मंगळवारी सकाळी सीरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशील्ड ही लस महाराष्ट्रासह देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांसाठी पुण्यातून रवाना केली गेली आहे. या एका लसीच्या डोसची किंमत 200 रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे. पुणे एअरपोर्टवरुन आठ विमानांद्वारे कोरोना लस देशातील 13 ठिकाणी पाठवली जाईल. पहिले विमान दिल्लीसाठी रवाना होणार आहे. येत्या 16 जानेवारीपासून देशात कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.

India reports 12,584 new COVID-19 cases, 18,385 discharges, and 167 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,04,79,179

Active cases: 2,16,558

Total discharges: 1,01,11,294

Death toll: 1,51,327