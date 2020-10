Corona Update : मंगळवारी 50 हजाराहून कमी रुग्ण; मृतांची संख्याही 600 हून कमी

नवी दिल्ली : गेल्या आठ महिन्यांपासून जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशात कमी होताना दिसतोय. कोरोनाचे आकडे हे घटलेले दिसून येत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दिवसागणिक या आकड्यांमध्ये वाढच होत होती. मात्र, आता हे आकडे वाढण्याऐवजी कमी होताना दिसतायत. हे सुखद असलं तरीही कोरोनाचा धोका काही कमी झाला नाहीये. महामारीची स्थिती अद्याप तशीच आहे आणि सर्वांनीच योग्य ती खबरदारी घेणे, आजही आवश्यकच आहे. इतर देशांचा विचार करता भारताने यातून धडा घ्यायला हवा. फ्रान्स, इटली अशा देशांतही कोरोनाचे आकडे घटायला सुरु झाले होते. मात्र, ते नंतर पुन्हा वाढायला लागले. भारतात जर असं व्हायचं नसेल तर घेतली जाणारी काळजी ही तशीच दररोज प्रत्येकाकडून घेतली जायला हवी. तरच कोरोनाची उतरती कळा ही उतरत्या दिशेलाच राहील.

हेही वाचा - Bihar Election - Video : तेजस्वी यादवांवर भरसभेत फेकली चप्पल; व्हिडीओ झाला व्हायरल

भारतात जवळपास तीन महिन्यांनंतर कोविड-19 चे रुग्ण आता कमी होताना दिसतायत. दररोज सापडणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही पुर्वीपेक्षा लक्षणीयरित्या कमी आहे. याआधी 80 हजाराहून अधिक रुग्ण दररोज सापडायचे. मात्र आता दररोज 50 हजाराहून कमी रुग्ण सापडत आहेत. काल 46,790 कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशांत आतापर्यंत एकूण 75,97,063 कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत.

Total 9,72,00,379 samples tested for #COVID19 up to 20th October. Of these, 10,83,608 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/tZmo3tDohB