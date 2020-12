Corona Update : लस घेतल्यावरही मास्क घालणे अत्यावश्यक; भारतात गेल्या 24 तासांत 412 जणांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : कोरोनाचा कहर सध्या देशात सुरुच आहे. दररोज नव्या रुग्णांसह कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. मात्र, देशातील रिकव्हरी रेट वधारला असून ही सकारात्मक बाब समजली जातीय. कोरोनावरील लस भारतामध्ये पुढील महिन्यात येईल, अशी माहिती मिळत आहे. मात्र, मास्कचा वापर, सुरक्षित अंतर आणि हात धुणे हे नियम पाळणे बंधनकारक असणार आहेत.

गेल्या 24 तासांत भारतात 29,398 कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह सध्या देशातील ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ही 3,63,749 वर जाऊन पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. काल 37,528 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 92,90,834 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशातील कोरोनाचा रिकव्हरी रेट 94.66 टक्क्यांवर आहे. देशातील एकूण आजपर्यंतच्या कोरोनाबाधितांचा आकडा हा 97,96,770 वर जाऊन पोहोचला आहे. गेल्या 24 तासांत 414 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात आजवर कोरोनामुळे एकूण 1,42,186 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

With 29,398 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 97,96,770.

With 414 new deaths, toll mounts to 1,42,186 .Total active cases at 3,63,749

Total discharged cases at 92,90,834 with 37,528 new discharges in the last 24 hours pic.twitter.com/GEQpc3AkSv

