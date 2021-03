Corona Update : गेल्या 24 तासांत 91 रुग्णांचा मृत्यू; महाराष्ट्रात 6,397 नवे रुग्ण

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 12,286 रुग्ण आढळले आहेत. काल 12,464 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गेल्या 24 तासांत 91 रुग्णांचा भारतात मृत्यू झाला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India reports 12,286 new #COVID19 cases, 12,464 discharges and 91 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,11,24,527

Total discharges: 1,07,98,921

Death toll: 1,57,248

Active cases: 1,68,358

Total Vaccination: 1,48,54,136 pic.twitter.com/ziRZ3NcFrR

