Corona : भारतात काल 18,711 नवे रुग्ण; महाराष्ट्रात येणार केंद्राची विशेष पथके

नवी दिल्ली : भारतात काल 18,711 नवे कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. तर गेल्या 24 तासांत भारतात 14,392 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. काल एका दिवसांत भारतात 100 रुग्ण दगावले आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

केंद्राची विशेष पथके

महाराष्ट्र आणि पंजाबमधील कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने केंद्राने आता या दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने विशेष आरोग्य पथके पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पथके आज-उद्या रवाना होतील व संबंधित राज्य सरकारांच्या मदतीने संसर्गाची साथ नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करतील. ही पथके केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला नियमित अहवाल देतील. या पथकात डॉक्‍टर व आरोग्य तज्ज्ञांसह भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) तज्ज्ञांचाही समावेश असेल.

India reports 18,711 new #COVID19 cases, 14,392 discharges and 100 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,12,10,799

Total discharges: 1,08,68,520

Death toll: 1,57,756

Active cases: 1,84,523

Total vaccination: 2,09,22,344 pic.twitter.com/MXgVL7xsT5