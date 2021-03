Corona Update : देशात 20,652 रुग्ण बरे; राज्यात नवे 9,927 रुग्ण

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत 17,921 कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडेल आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,12,62,707 वर पोहोचली आहे. काल देशात 20,652 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,09,20,046 वर पोहोचली आहे. देशात 133 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,58,063 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 1,84,598 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत.

India reports 17,921 new COVID-19 cases, 20,652 recoveries, and 133 deaths in the last 24 hours

भारतात काल 7,63,081 चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 22,34,79,877 वर पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती ICMR ने दिली आहे.

Today, newly 9927 patients have been tested as positive in the state. Also newly 12182 patients have been cured today. Totally 2089294 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 95322.The patient recovery rate in the state is 93.34%.