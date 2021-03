Corona Update: गेल्या तीन महिन्यांतील सर्वाधिक दैनंदिन रुग्णवाढ; महाराष्ट्र आघाडीवर

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 28,903 रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत एका दिवसांत झालेली सर्वांत मोठी रुग्णवाढ आहे. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ही 1,14,38,734 वर पोहोचली आहे. काल देशात 17,741 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील एकूण आजवरच्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,10,45,284 वर पोहोचली आहे. काल देशात 188 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,59,044 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 2,34,406 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. देशात आतापर्यंत 3,50,64,536 जणांचे लसीकरण झाले आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची 'कोरोना आढावा' बैठक दुपारी 12 वाजता पार पडणार आहे. या बैठकीत देशातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील दिशाधोरण ठरवण्यात येणार आहे.

India reports 28,903 new #COVID19 cases, 17,741 recoveries and 188 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

भारतात काल कोरोनाच्या 9,69,021 चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 22,92,49,784 वर पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती ICMR ने दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यात काल 17,864 कोरोना बाधीत रुग्णांची वाढ झाली आहे. तर नवीन 9,510 कोरोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. गेल्या 30 सप्टेंबरनंतर महाराष्ट्रात एका दिवशी झालेली ही सर्वांत मोठी रुग्णवाढ आहे.

Today, newly 17864 patients have been tested as positive in the state. Also newly 9510 patients have been cured today. Totally 2154253 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 138813.The patient recovery rate in the state is 91.77%.