Corona: दुसऱ्या लाटेने मोडले सगळे रेकॉर्ड्स; एका दिवसांत आढळले तब्बल 1.15 लाख रुग्ण

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जबरदस्त वेग पकडला आहे. काल मंगळवारी आढळेलल्या रुग्णासंख्येने आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड मोडून निघाले आहेत. देशात गेल्या 24 तासांत 1.15 लाखहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. तर कार 630 हून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाचे नवे रुग्ण आणि संक्रमणामुळे होणारे मृत्यू यांच्या वाढत्या आकडेवारीमुळे सध्या दहशतीचं वातावरण आहे. कोरोनाचं महासंकट सुरु झाल्यापासून ते आतापर्यंत दररोज आढळणाऱ्या संक्रमितांच्या संख्येमधली ही सर्वोच्च संख्या आहे. रविवारनंतरची ही दुसरी आकडेवारी अशी आहे ज्यामध्ये एक लाखाहून अधिक नवे रुग्ण फक्त एका दिवसांत आढळले आहेत. वेगवेगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे जाहीर केलेल्या दैनंदिन आकडेवारीनुसार, मंगळवारी देशभरातील एकूण नव्या कोरोनाबाधितांचा आकडा हा 1,15,000 हून अधिक असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. याआधी 30 जानेवारी, 2020 रोजी एकदिवसीय सर्वोच्च आकडेवारीची नोंद झालेली होती. देशात एक लाख कोरोना रुग्णांचा आकडा तीन दिवसांमध्ये दुसऱ्यांदा एक लाखांच्या पार गेला आहे. गेल्या रविवारी देशात 24 तासांत 1,03,558 नवे रुग्ण आढळले होते.

भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 1,15,736 रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील एकूण कोरोनाबाधितांचा आकडा 1,28,01,785 वर पोहोचला आहे. काल देशात 59,856 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,17,92,135 वर पोहोचली आहे. देशात गेल्या 24 तासांत 630 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,66,177 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 8,43,473 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. देशात आतापर्यंत 8,70,77,474 जणांचे लसीकरण करण्यात आलं आहे.

