Corona Update : गेल्या 24 तासांत 90 जणांचा मृत्यू; राज्यात 95.7% रिकव्हरी रेट

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 11,649 नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,09,16,589 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 9,489 जणांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,06,21,220 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 90 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना मृतांची संख्या ही 1,55,732 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 1,39,637 कोरोना रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. भारतात आतापर्यंत 82,85,295 जणांना लस देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

Today, newly 4092 patients have been tested as positive in the state. Also newly 1355 patients have been cured today. Totally 1975603 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 35965.The patient recovery rate in the state is 95.7%.

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) February 14, 2021