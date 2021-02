Corona Update : अद्याप 41,38,918 जणांना लस; आकडेवारीत दिलासादायक घट

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 11,039 नवे रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या रुग्णांस देशातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 1,07,77,284 वर पोहोचली आहे. काल 14,225 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,04,62,631 वर जाऊन पोहोचली आहे. काल 110 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,54,596 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशातील एकूण ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ही 1,60,057 आहे. गेल्या 16 जानेवारीपासून सुरु झालेल्या लसीकरणाच्या मोहिमेत अद्याप 41,38,918 जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India reports 11,039 new COVID-19 cases, 14,225 discharges, and 110 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

काल देशात 7,21,121 चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 19,84,73,178 वर जाऊन पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती Indian Council of Medical Research (ICMR) वर पोहोचली आहे.

A total of 19,84,73,178 samples tested for #COVID19 up to 2nd February. Of these, 7,21,121 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/MeawPx9B9C

