Corona Update : गेल्या 24 तासांत भारतात आजवरचे सर्वांत कमी रुग्ण; देशात 279 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : गेल्या एका वर्षापासून कोरोना नावाच्या विषाणूने जगभरात धुमाकूळ घातला आहे. अद्यापही कोरोनाचे संकट काही परतलेले नाही. किंबहुना त्याचा धोका अधिकच गंभीर होताना दिसतो आहे. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा शोध गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये आढळून आला. त्यानंतर जगभर पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण पसरलेले दिसून आले. हा नवा विषाणू आता युरोपातील इतर आठ देशांमध्येही आढळून आला आहे. मात्र, भारतात गेल्या 24 तासांत आजवरचे सर्वांत कमी रुग्ण सापडल्याची नोंद काल झाली आहे.

With 18,732 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 1,01,87,850

With 279 new deaths, toll mounts to 1,47,622 . Total active cases at 2,78,690

Total discharged cases at 97,61,538 with 21,430 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/m7BYvuqf7G

— ANI (@ANI) December 27, 2020