Corona Virus: कोरोनातून बरे झालात, तरी वर्षभरात पुन्हा दिसतील लक्षणं; संशोधनातून आलं समोर

नवी दिल्ली- कोरोनाची तीव्रता कमी झाली असली तरी विषाणूबाबतची भीती लोकांच्या मनात अजुनही ठाण मांडून आहे. जगभरातील अनेक वैज्ञानिक कोरोना विषाणूवर अजूनही संशोधन करत आहेत. त्यातून वेगवेगळे निष्कर्ष समोर येत आहेत. असेच निष्कर्ष अमेरिकेमध्ये केलेल्या एका संशोधनात समोर आले आहेत. कोरोना विषाणूची लक्षणं कमीत-कमी एक वर्षांपर्यंत पुन्हा दिसून येऊ शकतात किंवा काही महिन्यांनी पुन्हा दिसून येतात. Morbidity and Mortality Weekly मध्ये हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला आहे. (corona virus Long Term Symptoms Of Covid Can Emerge Months After Infection Study)

रिपोर्टनुसार, विषाणू संक्रमणाचे लक्षणं आरोग्यावर कसे परिणाम करु शकतात याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात जवळपास कोरोना झालेल्या १६ टक्के लोकांमध्ये एक वर्षापर्यंत कोरोनाची लक्षणं दिसून आल्याचं सांगण्यात आलंय. युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, सॅन फ्रान्सिस्को आणि अमेरिकन विषाणू नियंत्रण आणि प्रतिबंध सेंटरच्या टीमने दर तीन महिन्यांनी दिसून येणाऱ्या लक्षणांचा अभ्यास केला. ज्यात काही लक्षणं पुन्हा-पुन्हा दिसून येत होती, तर काही लक्षणं सुधारत होती.

मागे केलेल्या अनेक संशोधनामध्ये केवळ एकाच पॉईंटवर लक्ष दिल जात होतं, पण यावेळी आम्ही वेगवेगळ्या पॉईंटवर रुग्णात दिसून येणाऱ्या लक्षणांचा अभ्यास केला. संशोधनात १७४१ लोकांचा समावेश करण्यात आला होता. यात २/३ महिला होत्या. अमेरिकेतील आठ मोठ्या आरोग्य केंद्रावर हे संशोधन करण्यात आले. दर तीन महिन्यांनी संशोधनात समावेश घेतलेल्या लोकांचा अभ्यास करण्यात आला. ज्या लोकांना कोरोना होऊन गेलाय अशा लोकांमध्येही काही काळाने कोरोना सदृश्य लक्षणं दिसून आली. ज्यात थकवा जाणवणे, डोकेदुखी, सर्दी, घसा खरखरने, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत त्रास, जुलाब, लक्ष केंद्रीत करण्यास अडचण, विसराळूपणा अशा लक्षणांचा समावेश होता.

रिपोर्टमध्ये, कोरोना होऊन गेल्यानंतरही एक वर्षभराच्या काळात एका टप्प्यावर लोकांमध्ये कोरोनाचे लक्षणं पुन्हा दिसून येतात. अभ्यासानुसार, १६ टक्के लोकांमध्ये दीर्घ काळाची (Long Term) लक्षणं दिसून आली आहेत. विषाणूवर संशोधन करणाऱ्या वैज्ञानिकांना हे दिसून आले आहे. कोरोना विषाणूचा परिणाम लागण होऊन गेल्यानंतरही राहतो हे यामुळे स्पष्ट झालंय. (Marathi Latest News)