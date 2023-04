Arcturus Variant: देशात नव्या व्हेरिएंटची एन्ट्री; 22 देशांमध्ये घातलाय धुमाकूळ

By

देशात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. प्रत्येक दिवसागणिक आकड्यांचा वेग भयावह आहे. अशातच नव्या व्हेरिएंटने एन्ट्री केली आहे. या व्हेरिएंटने 22 देशांमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. (Corona virus new Arcturus Variant different symptoms WHO )

गेल्या 24 तासांत 10 हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 6 एप्रिल रोजी 5335 कोरोना रुग्ण आढळले होते. वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये मास्क अनिवार्य करण्यात आला आहे. दरम्यान, आर्कटुरस नावाच्या व्हेरिएंटने देशात एन्ट्री केली आहे.

आर्कटुरस हा व्हेरिएंट क्रॅकेन प्रकारापेक्षा 1.2 पट वेगाने पसरतो. याची लक्षणंदेखील वेगळी आहेत. आर्कटुरस हा आतापर्यंतचा सर्वात वेगाने पसरणारा प्रकार असल्याचं म्हटलं जात आहे. हे Omicron च्या 600 पेक्षा जास्त उप-प्रकारांचा एक भाग आहे.

वास्तविक Omicron च्या XBB.1.16 उप-प्रकारचे नाव आर्कटुरस आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्यांव्यतिरिक्त 22 देशांमध्ये हा प्रकार आढळून आला आहे.

भारतात या व्हेरिएंटची सर्वाधिक प्रकरणं आहेत. गेल्या एका महिन्यात या व्हेरिएंटच्या प्रकरणांमध्ये 13 पटीने वाढ झाली आहे. काही WHO अधिकाऱ्यांनी याला व्हेरिएंट ऑफ कन्सर्न म्हटलं आहे.

या व्हेरिएंटच्या मुलांमध्ये दिसणारी लक्षणे इतर कोणत्याही प्रकारात दिसली नाहीत. जास्त ताप, डोळ्यांना खाज आणि चिकटपणा, गुलाबी डोळे आणि खोकला या नव्या व्हेरिएंटची लक्षणं असल्याची माहिती डब्ल्यूएचओने दिली आहे.