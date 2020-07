देशात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 64 टक्के 

नवी दिल्ली - देशात गेल्या चोविस तासांत 49 हजार नवीन रुग्णांची नोंद झाली असून, एकूण रुग्णांचा आकडा 14 लाखांवर गेला आहे. आतापर्यंत नऊ लाख जण बरे होऊ घरी परतले असून, बरे होण्याचे प्रमाण 64 टक्के झाले आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने रविवारी सांगितले.

देशात कोरोनाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत 32 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात गेल्या चोविस तासांत 705 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशातील विविध राज्यांत साडेचार लाख रुग्ण सक्रिय आहेत. 45 हजारांच्या पटीने रुग्ण वाढण्याचा हा चौथा दिवस आहे. आयसीएमआच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत 1 कोटी 60 लाख जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. शनिवारी एका दिवसात साडेचार लाख जणांची कोरोना तपासणी करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशांत कोरोनाच्या बळींचा आकडा महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात चोविस तासांत 257 रुग्णांचा बळी गेला असून एकूण आकडा 13 हजार 390 झाला आहे. तमिळनाडू 89, कर्नाटक 72, आंध्र प्रदेश 52, पश्‍चिम बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 39, दिल्ली 29, गुजरात 22, बिहार 14, झारखंड 12 असे मृत्यू चोविस तासांत झाले आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दिल्ली 3 हजार आठशे, तमिळनाडू 3 हजार चारशे, गुजरात 2 हजार तीनशे, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगालमध्ये 1 हजार सातशे जणांचा आतापर्यंत बळी गेला आहे.

