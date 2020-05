मोठी बातमी : देशात लॉकडाऊनमध्ये वाढ; महाराष्ट्रात काय होणार?

नवी दिल्ली Coronavirus : कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन संपून व्यवहार हळू हळू सुरुळीत होतील, अशी आशा असलेल्या भारतीयांचा आज अपेक्षा भंग झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देशभरातील लॉकडाऊनमध्ये दोन आठवड्यांची वाढ करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता 17 मे पर्यंत भारतातील लॉकडाऊन कायम राहणार आहे.

महाराष्ट्रात काय होणार?

देशात कोरोना व्हायरस नियंत्रणात असला तरी, रुग्णांमध्ये वाढ होण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. काही दिवस रुग्ण कमी दिसतात तर, एखाद्या दिवशी अचानक मोठ्या प्रमाणवर रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. देशात सध्या 35 हजारहून अधिक कोरोना रुग्ण आहेत. देशातील लोकसंख्या पाहिली तर, हा आकडा नियंत्रणात असल्याचा दावा, काहीजण करत असले तरी, रुग्ण वाढीचा वेग रोखणे हे सगळ्यांत मोठे आव्हान आहे. सध्या महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधित दहा हजारांहून अधिक रुग्ण आहेत. त्यातही मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमध्ये रुग्णांची संख्या आणि कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळं ही बाब चिंतेची ठरत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आज, महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं जनतेशी संवाद साधताना लॉकडाऊनमध्ये थोडी शिथीलता आणण्याचे संकेत दिले होते. पण, जर गर्दी वाढू लागली तर, निर्बंध आणखी कडक करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. आता केंद्रीय गृहमंत्रालयानेच लॉकडाऊनमध्ये वाढ केल्याने महाराष्ट्रात काय निर्णय घेतला जाणार याची उत्सुकता आहे. मुळात केंद्राचे लॉकडाऊनचे आदेश राज्यांना टाळता येणार नाहीत, असे केंद्राने यापूर्वीही स्पष्ट केले होते. केरळमध्ये राज्य सरकारने काही परस्पर निर्णय घेतल्यानंतर केंद्रानं ही भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळं आता राज्यातील ग्रीन झोनमधील लॉकडाऊन शिथील होणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Ministry of Home Affairs has issued an order under the Disaster Management Act, 2005 to further extend the #lockdown for a further period of two weeks beyond May 4 pic.twitter.com/o0ubQUx9m3

— ANI (@ANI) May 1, 2020