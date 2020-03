Coronavirus: संसर्ग संसदेतही पोचला?; अधिवेशन स्थगित करण्याची मागणी 

नवी दिल्ली : कोरोनाचा संसर्ग झालेली बॉलिवूड गायिका कनिका कपूर हिच्या संपर्कात आलेले भाजप खासदार दुष्यंतसिंह संसदेतही उपस्थित राहिल्याचे उघड झाल्यानंतर खळबळ उडाली असून, संसद अधिवेशन त्वरित स्थगित करण्याची मागणी सुरू झाली आहे. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांचे पुत्र असलेले दुष्यंतसिंह दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही भेटले होते. लखनौ येथे मागील आठवड्यात रविवारी गायिका कनिकाने मेजवानी आयोजित केली होती. या पार्टीत बडे राजकीय नेते, सनदी अधिकारी उपस्थित होते. वसुंधरा राजे, लोकसभा खासदार दुष्यंतसिंह हेदेखील या पार्टीत सहभागी झाल्याची माहिती आहे. कनिका कपूर कोरोना विषाणू संक्रमित असल्याचे आढळून आल्यानंतर या पार्टीतील उपस्थितांकडे संशयाची सुई वळली असून, दुष्यंतसिंह यांच्या सहभागाच्या माहितीनंतर खळबळ निर्माण झाली आहे. दुष्यंतसिंह त्वरित विलगीकरण कक्षात गेले असले तरी त्यांनी काल आणि आज संसदेत उपस्थिती लावली होती. बडे नेते एकांतवासात

संसद अधिवेशन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार म्हणजेच ३ एप्रिलपर्यंत चालणार असल्याचे सरकारतर्फे आधीच जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी संसद अधिवेशन तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत ते खासदार दुष्यंतसिंह यांच्या शेजारी बसले होते. शिवाय, संसद भवनात आणि मध्यवर्ती कक्षातही (सेंट्रल हॉल) दुष्यंतसिंह हे अन्य खासदारांना भेटले होते. लोकसभेमध्ये दुष्यंतसिंह यांच्या शेजारी बसणारे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनीही चिंता व्यक्त करताना दुष्यंतसिंह स्वेच्छेने विलगीकरण कक्षात गेल्याचे सांगितले. दुष्यंतसिंह यांच्याप्रमाणेच या कार्यक्रमात उपस्थित राहिलेल्या वसुंधराराजे, काँग्रेस नेते जितिन प्रसाद हेदेखील स्वेच्छेने एकांतवासात गेले आहेत. माजी मंत्री आणि उत्तर प्रदेशातील अपना दलाच्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनीही स्वेच्छेने विलगीकरणाची घोषणा केली आहे. त्या दुष्यंतसिंह यांच्या संपर्कात आल्या होत्या. लोकसभाध्यक्षांकडून संसदेची पाहणी

दरम्यान, कोरोना संकट उंबरठ्यावर येऊन ठेपले असताना लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज संसद भवनाच्या परिसरात स्वच्छतेचा आढावा घेतला. संसदेचे कॅन्टीन, प्रवेशद्वारे, तसेच परिसरातील अन्य ठिकाणी कर्मचाऱ्यांसमवेत जाऊन लोकसभाध्यक्षांनी स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले. सोमवारी लोकसभा दोनला भरणार!

कोरोना संकटाच्या मुकाबल्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी ‘जनता कर्फ्यू’चे केलेले आवाहन आणि विमानसेवांवर झालेला परिणाम पाहता आपापल्या मतदारसंघात गेलेल्या खासदारांना संसद अधिवेशनासाठी दिल्लीत वेळेवर पोहोचणे शक्‍य होणार नसल्याने खासदारांच्या विनंतीनंतर सोमवारी (ता. २३) लोकसभेचे कामकाज सकाळी अकराऐवजी दुपारी दोनला प्रारंभ होईल. लोकसभाध्यक्षांनी आज सभागृहात याची घोषणा केली.

