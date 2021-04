कोरोनाची त्सुनामी! २४ तासांत १.८५ लाख नवीन रुग्ण तर एक हजारपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू

Coronavirus Updates: नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट अधिक धोकादायक ठरताना दिसत आहे. कारण मंगळवारी (ता.१३) दिवसभरात नोंदवली गेलेली आकडेवारी डोळे विस्फारणारी ठरली आहे. रविवारी सर्वोच्च नोंद झाल्यानंतर सोमवारी रुग्णांच्या संख्येत किंचीत घट झाली होती. मात्र, हा रेकॉर्ड फार काळ अबाधित राहू शकला नाही. कारण देशभरात कोरोनाची लाट आल्यापासूनची सर्वोच्च आकडेवारी मंगळवारी दिवसभरात नोंदवली गेली आहे. गेल्या २४ तासांत देशात १ लाख ८४ हजार ३७२ नवे रुग्ण सापडले आहेत.

कोरोना संकट दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकार यासाठी कठोर पावले उचलत आहे. लसीकरण मोहिमही सध्या वेग घेत आहे, असे असले तरीही कोरोना काही आटोक्यात येत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत नाही. दरदिवशी साधारण सरासरी १० ते १२ हजार रुग्ण वाढत चालले आहेत.

कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या १ कोटी ३८ लाख ७३ हजार ८२५ झाली आहे. मंगळवारी दिवसभरात १०२७ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १ लाख ७२ हजार ८५ जणांना कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला आहे.

India reports 1,84,372 new #COVID19 cases, 82,339 discharges and 1,027 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,38,73,825

Total recoveries: 1,23,36,036

Active cases: 13,65,704

Death toll: 1,72,085

Total vaccination: 11,11,79,578 pic.twitter.com/8fiNUNDp6W

