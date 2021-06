तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायलनंतर कोव्हॅक्सिन ७७.८ टक्के कार्यक्षम

नवी दिल्ली : भारतातील एकमेव स्वनिर्मित लस असलेल्या कोव्हॅक्सिन कोरोनाप्रतिबंधक लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. यामध्ये ही लस ७७.८ टक्के कार्यक्षम असल्याचं समोर आलं आहे. औषध नियंत्रण महासंचालनालयाच्या (DCGI) तज्ज्ञांच्या समितीनं आढाव्यानंतर ही घोषणा केली. भारत बायोटेकनं कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील डेटा DCGI कडे तपासणीसाठी पाठवला होता. (Covaxin shows almost 78 percent efficacy in phase 3 trial data in review by DCGI)

एप्रिल महिन्यातचं भारत बायोटेकनं कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचा अंतरिम विश्लेषण अहवाल दिला होता. यामध्ये ही लस सौम्य, साधारण आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये ७८ टक्के कार्यक्षम असल्याचं सांगितलं होतं. दरम्यान, तीसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचे निकाल जाहीर करण्यात उशीर होत असल्यानं भारत बायोटेकला मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. DCGI नं जानेवारी महिन्यात पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कोव्हॅक्सिनच्या निकालाच्या आधारे आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली होती.

हेही वाचा: जेट एअरवेज पुन्हा उडणार; NCLT कडून रिझॉल्यूशन प्लॅनला मंजूरी

दरम्यान, एका अभ्यासात असं दिसून आलं होतं की कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसनंतर लस घेतलेल्या व्यक्तींच्या शरिरात ९८ टक्के अँटिबॉडी तयार होतात. तर कॉव्हॅक्सिनच्या दोन डोसनंतर ८० टक्के अँटबॉडी तयार होतात. मात्र, या अभ्यासाचे निष्कर्ष जास्त महत्वाचे नसल्याचं भारत बायोटेकनं म्हटलं होतं. कारण प्राथमिक संशोधनात अनेक तृटी होत्या. कारण तात्पुरत्या स्वरुपाचं संशोधन होतं, असं भारत बायोटेकनं म्हटलं होतं.