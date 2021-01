Coronavirus Vaccination Live Update: PM मोदींच्या हस्ते सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ

नवी दिल्ली : ''अवघा देश ज्याची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहत होता तो क्षण आज आला आहे. कोरोना महामारीवरील देशव्यापी लसीकरणास आजपासून (ता.१६) देशातील १६ राज्यांत प्रारंभ आज होईल. जगातील ही सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्‌घाटन काही क्षणात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दिल्ली व महाराष्ट्रासह १६ राज्यांतील लाखो डॉक्‍टर व आरोग्य सेवकांना लसीकरण करण्यात येणार आहे.

Such a vaccination drive at such a massive scale was never conducted in history. There are over 100 countries having less than 3 crore population & India is administering vaccination to 3 crore people in first phase only. In second phase, we've to take this number to 30 crores:PM pic.twitter.com/HVKbBcmwCW

