कचरा गाडीत घेऊन जातायेत मृतदेह,भयावह परिस्थितीचा video

देशात कोरोनाच्या (covid-19) दुसऱ्या लाटेनं हाहा:कार माजवला आहे. मागील काही दिवसांपासून रुग्णसंख्यामध्ये घट पाहायला मिळाली असली तरिही मृताच्यां आकडेवारीनं चिंता कायम आहे. दोन आठवड्यापांसून देशात दररोज सरासरी चार हजार कोरोना रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू (Death tol) होत आहे. त्यातच कुणाकडे मृतदेह घेऊन जाण्यासाठी पैसे नसतात. तर काही ठिकाणी प्रशासन कोरोना रुग्णावर अंत्यसंस्कार करतात. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमधील परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. अनेक लोक नदीत मृतदेह टाकत आहेत. तर काही जण नदीच्या किनाऱ्याला वाळूत पुरत आहेत. बिहारमधील भयावह परिस्थितीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नालंदा येथील हा व्हिडिओ आहे. (covid-19 patient's body was carried to the crematorium on a cart of Municipal Corporation in Bihar's Nalanda )

कोरोना रुग्णांना घेऊन जाण्यासाठी प्रशासनानेच कचरा गाडीचा वापर केल्याचा नालंदा (Municipal Corporation in Bihar's Nalanda) येथील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एएनआयनं व्हिडिओ ट्विटर पोस्ट केला आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं असून संबधित व्यक्तीवर कारवाई करण्यात येईल असं सांगण्यात येत आहे.

पाहा व्हायरल व्हिडिओ -

व्हिडिओमध्ये नालंदा नगरपालिकेचे (Municipal Corporation in Bihar's Nalanda)दोन कर्मचारी कचरागाडीमध्ये रुग्णाला घेऊन जात असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. नगरपालिकेचे कर्मचारी पीपीई किटमध्ये दिसत आहेत. मात्र, मृतदेहावर फक्त चादर अंथरण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांमाध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. नगरपालिकेकडे रुग्णवाहिका आणि पीपीई किट नाही का? असा सवाल सोशल मीडियावर विचारला जात आहे.