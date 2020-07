VIDEO-बापरे! कोरोनाबाधिताचा मृतदेह दफनासाठी नेला तब्बल पाचशे मीटर ओढत 

बंगळुरु : कोरोनासारख्या महामारीने जगभर थैयमान घातले आहे. भारतातही रूग्णांची संख्या तब्बल चार लाखांच्या पुढे गेली आहे. कोरोनामुळे मृत्यू होण्याचेही प्रमाण जास्त आहे. परंतु, काही ठिकाणी या मृतदेहासोबत निर्दयीपणाची वागणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. नुकतीच कर्नाटकातील यादगीर येथे अशीच एक भयानक घटना घडली याहे. कोरोनाव्हायरसमुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णाचा मृतदेहासोबत अत्यंत निर्दयीपणे वागणूक करण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्यापूर्वी तो सुमारे पाचशे मीटर ओढत नेल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर स्थानिकांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. संबंधीतांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही स्थानिकांनी केली आहे.

हा व्हिडिओ काही वेळातच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्यामध्ये पीपीई किट परिधान केलेले दोन वैद्यकीय कर्मचारी मृतदेह खेचत घेऊन जाताना दिसत आहेत. प्रत्यक्षात गावकऱ्यांनी त्यांच्या गावात मृतदेह पुरण्यास नकार दिल्यानंतर वैद्यकीय कर्मचारी मृतदेह घेऊन गावाच्या बाहेरील भागात गेले. परंतु, त्यांनी मृतदेहांसोबत वाईट वागणूक केली. या घटनेनंतर डी. एम. कुलराम राव यांनी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे.

This is how #COVID19 patients' dead bodies were treated in #Karnataka. A #COVID19 patient's dead body was dragged more than 200 meters at #Yadgir district in #Karnataka.#KarnatakaCovidHorror pic.twitter.com/mTN9Mbj18K

— Balakrishna - The Journalist (@Balakrishna096) July 2, 2020