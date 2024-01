Crime News: पत्नीचे होते दोन प्रियकर; पतीने तिघांनाही संपवलं

पाटणा- बिहारच्या पूर्व चंपारणच्या सुगौलीमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पतीने पत्नी आणि तिच्या दोन प्रियकरांची हत्या केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अखिलेश कुमार याच्या पत्नीचे दोन तरुणांसोबत प्रेमसंबंध सुरु होते. त्यामुळे संतापलेल्या अखिलेशने तिघांना संपवलं आहे. (Crime news in bihar husband kill his wife and her to lover)

पत्नी स्मिता देवी आणि तिचा प्रियकर ऋषभ कुमार यांची अखिलेशनने गळा दाबून हत्या केलीये. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह नेपाळच्या नारायण घाट चितवनमध्ये पोत्यात ठेवून लपवला होता.

दुसरा प्रियकर रितेश कुमार याचा मृतदेह अद्याप सापडलेला नाही. पोलीस याप्रकरणी शोध घेत आहेत. अखिलेश कुमार याच्या चौकशीमध्ये त्याने तिघांची हत्या केल्याचे कबुल केले आहे. सुगौली पोलीस याप्रकरणी तपास करत आहेत.