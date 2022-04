मजुरांवर गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्यांविरोधात गुन्हा; परिसरात नाकाबंदी

जम्मू-काश्मीरमध्ये रविवारी (ता. ३) दहशतवाद्यांनी दोघांवर गोळ्या झाडल्या. दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात जखमी झालेल्यांना उपचारासाठी श्रीनगरला पाठवण्यात आले आहे. याप्रकरणी दहशतवाद्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात (Crimes against terrorists firing on workers) आला आहे. तसेच तपास सुरू आहे. परिसराची नाकाबंदी करण्यात आल्याची माहिती जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी दिली. (Crimes against terrorists firing on workers)

दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील लीटर भागात दहशतवाद्यांनी पंजाबमधील रहिवासी असलेल्या दोन मजुरांवर गोळ्या झाडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती. सायंकाळी ७.१५ वाजताच्या सुमारास पुलवामाच्या लीटर भागातील नोपोरा येथे दहशतवाद्यांनी धीरज दत्त आणि सुरिंदर सिंग यांच्यावर गोळीबार केला होता. दोघेही युवक पठाणकोटचे येथील रहिवासी आहेत, असे पोलिस अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सांगितले.

सुरक्षा दलांनी परिसराला घेराव घातला

या घटनेनंतर सुरक्षा दलांनी परिसराला घेराव घातला आहे. दोघांवर गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्यांविरोधात गुन्हा दाखल (Crimes against terrorists firing on workers) करण्यात आला आहे. परिसराची नाकाबंदी करण्यात आली असून हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे. तसेच या घटनेचा तपास सुरू आहे. पोलिस आणि सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा (Blockade in the area) घातलेला आहे.