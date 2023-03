Cyber Crime: 17 कोटी भारतीयांचा डेटा लीक, ऑनलाईन विकली जात होती माहिती

By

संरक्षण कर्मचार्‍यांसह 16.8 कोटी लोकांचा डेटा चोरीला गेला आणि विकला गेला. तेलंगणाच्या सायबराबाद पोलिसांनी या प्रकरणी दिल्लीतून सात सायबर ठगांना अटक केली आहे. आरोपी नोएडा आणि इतर ठिकाणी तीन कॉल सेंटरच्या माध्यमातून काम करत होते.(Cyberabad Police Busted A Gang That Stole And Sold Data Of 16.8 Crore People )

सायबराबादचे पोलिस आयुक्त एम स्टीफन रवींद्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोळीने २.५५ लाख संरक्षण कर्मचारी तसेच सरकारी आणि महत्त्वाच्या संस्थांचा डेटा विकला. चोरीला गेलेला डेटा किमान 100 घोटाळेबाजांना विकला गेला आहे. आरोपींनी 50 हजार नागरिकांचा डेटा अवघ्या 2 हजार रुपयांना विकल्याचीही माहिती समोर आली आहे. अजूनही तपास सुरू आहे.

या टोळीने 140 हून अधिक श्रेणींचा डेटा चोरला. आरोपींकडे ऊर्जा क्षेत्र, पॅन कार्ड, गॅस आणि पेट्रोलियम, उच्च निव्वळ व्यक्ती (एचएनआय), डीमॅट खाती, एनईईटीचे विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी आणि महिला यांचा डेटा होता. तसेच क्रेडिट आणि डेबिट कार्डधारकांचा डेटा विकला.

नोएडामध्ये कॉल सेंटर उघडून डेटा चोरी प्रकरणी दिल्लीतून अटक करण्यात आलेल्या सात सायबर गुन्हेगारांकडून 1.20 कोटी लोकांचा व्हॉट्सअॅप डेटा प्राप्त झाला आहे. यासोबतच 17 लाख फेसबुक युजर्सचे वय, ईमेल आयडी, फोन नंबर यासह माहिती मिळाली आहे.

पोलिसांना दोन कोटी विद्यार्थी, १२ लाख सीबीएसई १२वीचे विद्यार्थी, ४० लाख नोकरी शोधणारे, १.४७ कोटी कार मालक, ११ लाख सरकारी कर्मचारी आणि १५ लाख आयटी व्यावसायिकांची माहिती मिळाली आहे.

या टोळीकडे 2.55 लाख संरक्षण कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा डाटा ही होता. यामध्ये रँक, ईमेल आयडी, पोस्टिंगचे ठिकाण इत्यादी माहिती समाविष्ट आहे. हेरगिरी आणि गंभीर गुन्ह्यांसाठी डेटा वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी कुमार नितीश भूषणने उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे कॉल सेंटर सुरू केले आणि अन्य आरोपी मुस्कान हसनकडून क्रेडिट कार्ड डेटाबेस गोळा केला.

भूषणने फसवणूक करणाऱ्यांना डेटा पुन्हा विकण्यासाठी जस्टडायल आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. आणखी एका आरोपीने प्रमोशनसाठी मोठ्या प्रमाणात मेसेजिंग सेवा पुरवली आणि भूषणसोबत डेटाबेस शेअर केला.

दुसरी आणि तिसरा आरोपी कुमारी पूजा पाल आणि सुशील थोमर यांनी कॉल सेंटरमध्ये अनुक्रमे टेलिकॉलर आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम केले. चौथा आरोपी अतुल प्रताप सिंग याने क्रेडीट कार्डधारकांचा डेटा गोळा करून त्याची ‘इन्स्पायरी डिजिटल’ कंपनीच्या माध्यमातून नफ्यात विक्री केली.

पाचवा आरोपी हसन, जो पूर्वी अतुलच्या कार्यालयात टेलिकॉलर म्हणून काम करत होता, तो आता "एमएस डिजिटल ग्रो" ही ​​कंपनी चालवतो आणि मध्यस्थ म्हणून डेटा विकतो. संदीप पाल हा सहावा आहे, ज्याने ग्लोबल डेटा आर्ट्सची स्थापना केली होती आणि ग्राहकांचा गोपनीय डेटा सायबर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या फसवणूक करणाऱ्यांना विकण्यासाठी जस्ट डायल सेवा आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केला होता.

सातवा आरोपी झिया उर रहमान जाहिरातींसाठी मोठ्या प्रमाणात मेसेजिंग सेवा पुरवतो आणि सिंग आणि भूषण यांच्यासोबत डेटाबेसही शेअर करत होता.

आरोपींकडे तीन कोटी लोकांचे मोबाइल नंबर टेलिकॉम सेवा लीक झाले असावेत. 12 मोबाईल फोन, तीन लॅपटॉप, दोन सीपीयू, जस्टडायलचे मेल आणि टॅक्स इनव्हॉइस आणि डेटा जप्त केला असल्याची माहिती पोलिसांनी निवेदनात दिली आहे.