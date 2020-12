सावधान! चक्रीवादळांची तीव्रता वाढतेय; १९९८ नंतर प्रथमच महाचक्रीवादळ

नवी दिल्ली - भारतीय उपखंडात दरवर्षी चक्रीवादळे निर्माण होत असली तरी यंदा बंगालचा उपसागर किंवा अरबी समुद्रातील पाचपैकी चार चक्रीवादळे तीव्र किंवा त्यापेक्षा अधिक वरच्या श्रेणीतील होती, अशी माहिती भारतीय हवामान खात्याने दिली आहे. यात अम्फान या महाचक्रीवादळाचाही (सुपर सायक्लोन) समावेश होतो. अरबी समुद्रात मॉन्सूनपूर्व काळात (मे-जून) आणि बंगालच्या उपसागरात मॉन्सूनोत्तर काळात (ऑक्टोबर-डिसेंबर) चक्रीवादळांची निर्मिती होणे सामान्य असल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे. हवामान खात्याचे महासंचालक मृत्युंजय मोहापात्रा म्हणाले, की १९९० पासून दरवर्षी बंगालचा उपसागर किंवा अरबी समुद्रात साधारणपणे चार चक्रीवादळांची निर्मिती होते. त्यामुळे, पाच चक्रीवादळे तयार होणे असामान्य नाही. यंदा बंगालच्या उपसागरातील ‘अम्फान’ या महाचक्रीवादळानंतर पंधरा दिवसांतच अरबी समुद्रात निसर्ग चक्रीवादळ तयार झाले. अलिबागला धडकलेल्या या चक्रीवादळामुळे मॉन्सून केरळमधील आगमनाची आपली नियोजित १ मे ही तारीख गाठू शकला. गेल्या महिन्याभरात बंगालच्या उपसागरात आणखी दोन तर अरबी समुद्रात एक चक्रीवादळ तयार झाले. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा चक्रीवादळांची विध्वंसकता

कोणतेही चक्रीवादळ केवळ वेगवान वारेच नव्हे तर मुसळधार पाऊसही आणतात. तीव्र चक्रीवादळांचा वेग ताशी १२० ते १६० कि.मी असतो. त्यामुळे वृक्ष उन्मळून पडतात. दळणवळण सेवा विस्कळित होते. कच्च्या घरांचेही नुकसान होते. सुमारे १६० ते २२० कि.मी. प्रतितास वेगाच्या अतितीव्र चक्रीवादळांमुळे या सर्वांबरोबरच घरांचे तसेच पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान होऊ शकते. दुर्मीळ महाचक्रीवादळ

यंदा बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘अम्फान’ हे पहिलेच चक्रीवादळ महाचक्रीवादळ (सुपर सायक्लोन) ठरले. ओडिशाला १९९८ मध्ये भीषण तडाखा देणाऱ्या महाचक्रीवादळानंतर प्रथमच महाचक्रीवादळ तयार झाले. मात्र तीव्रता थोडीशी कमी होऊन अतितीव्र चक्रीवादळाच्या स्वरुपात पश्चिम बंगाल व बांगलादेशला १९ मे ला ते धडकले.

