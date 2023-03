Dahi : केंद्र सरकारचे ‘हिंदी दही’ दक्षिणेला आंबट

चेन्नई- बंगळूर : विविध पदार्थांची लज्जत वाढविणाऱ्या दह्याने देशाच्या कानाकोपऱ्यातील खाद्यसंस्कृतीमध्ये मानाचे स्थान मिळविले आहे. पण हेच दही (इंग्रजीत कर्ड) आता राजकारणाचा विषय ठरले आहे. स्थानिक दुग्धोत्पादनासाठी ‘दही’ हा हिंदी शब्द दाक्षिणात्य अस्मितेला खटकू लागला आहे .

‘दह्या’चे हिंदी ब्रँडिंग तमिळनाडू आणि कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांना फारसे रूचलेले दिसत नाही, तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि कर्नाटकातील विरोधी धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने (जेडीएस) ‘फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड् स अॅथोरिटी ऑफ इंडिया’च्या (एफएसएसएआय) ताज्या निर्देशांना कडाडून विरोध केला. यानंतर या संस्थेने जुने आदेश मागे घेत दह्यासाठी स्थानिक भाषेतील नाव वापरण्याची मुभा दिली आहे.

दह्याच्या माध्यमातून हिंदीची सक्ती केली जात असल्याचे ‘जेडीएस’चे म्हणणे आहे. तमिळनाडूने तर ‘दही’ हा शब्दच आमच्याकडे नको असे म्हटले आहे.तमिळनाडूचा सहकारी दूध उत्पादक महासंघ ‘अॅव्हिन’ने ‘दही’ हा हिंदी शब्द आम्ही वापरणार नसल्याचे म्हटले आहे, त्याऐवजी मूळ तमिळ शब्द ‘तय्यीर’ आम्ही वापरू असे त्यांनी म्हटले आहे.

कर्नाटक दूध महासंघ (केएमएफ) दूध, दही, तूप आणि मिठाई आदी उत्पादने ‘नंदिनी’ या ब्रँडनेम खाली विकतो. आमच्या ‘नंदिनी’ची उत्पादने हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप ‘जेडीएस’चे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी यांनी केला आहे.

तमिळनाडू भाजपही विरोधात

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्राच्या हिंदी सक्तीला कडाडून विरोध केला आहे. राज्याचे दुग्धोत्पादनमंत्री एस.एम. नासर यांनी केंद्रीय यंत्रणेने ऑगस्टच्याआधीच निर्देशांचे पालन करण्यास सांगितल्याचे म्हटले होते. विशेष म्हणजे तमिळनाडू भाजपने देखील या आदेशाला विरोध केला होता. राज्यामध्ये हिंदीला स्थान नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘एफएसएसएआय’ला देखील याची माहिती देण्यात आली होती.

हिंदी सक्तीला दक्षिणेत स्थान नाही

‘द्रमुक’च्या कार्यकर्त्यांनी ‘दही’ या हिंदी शब्दाविरोधात ट्विटरवर DahiNahipoda (No to Dahi, go on) असा ट्रेंड चालविला. हिंदीची सक्ती करणाऱ्यांना दक्षिणेकडे स्थान मिळणार नाही असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.

स्टॅलिन यांनी ट्विटरवर ‘एफएसएसएआय’च्या ताज्या निर्देशांचे हवाला देणारे वृत्त ट्विट केले होते. कर्नाटक सरकारने स्वतःच्या मालकीच्या संस्थेने तयार केलेल्या दह्याच्या उत्पादनाच्या पाकिटावर ‘दही’ असा हिंदी शब्द वापरण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. नंदिनी ब्रँडच्या उत्पादनासाठी आम्ही हिंदी शब्द वापरणार नसल्याचे ‘जेडीएस’ने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने दिलेले ताजे आदेश हे त्यांच्या प्रादेशिक भाषांच्या प्रोत्साहन धोरणाला अनुसरून नव्हते. राज्य सरकारच्या दुग्धोत्पादन संस्थांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या दह्याच्या उत्पादनासाठी ‘दही’ हाच हिंदी शब्द वापरण्याची सूचना करण्यात आली होती.

- के. अण्णामलाई, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष

नंदिनी ही कन्नडिगांची मालमत्ता आहे, ती कन्नड अस्मितेची ओळख असून हजारो लोकांची जीवनवाहिनी आहे. हे माहिती असताना देखील आमच्या उत्पादनांसाठी हिंदीची सक्ती करण्यात येत आहे. मध्यंतरी सहकारमंत्री अमित शहा यांनी ‘नंदिनी’चे ‘अमूल’मध्ये विलीनीकरण केली जाईल असे म्हटले होते पण कर्नाटक दुग्धोत्पादन महासंघाने अद्याप त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही.

- एच.डी.कुमारस्वामी, नेते धर्मनिरपेक्ष जनता दल