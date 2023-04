Dalai Lama: दलाई लामा यांचा वादग्रस्त व्हिडीओ समोर, सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण

By

तिबेटी धर्मगुरु दलाई लामा यांचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे. व्हिडीओमध्ये दलाई लामा लहान मुलाच्या ओठांवर किस करताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यांच्या या कृत्यामुळं नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Dalai Lama Video Asking Minor Boy To Suck His Tongue Triggers Row)

दलाई लामा लहान मुलाला ओठांवर किस करतानाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे. यावेळी दलाई लामा यांनी मुलाला आपली जीभ चोखण्यास सांगितल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सर्व स्तरातून संताप व्यक्त केला जात आहे.

व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये नेमकं आहे तरी काय?

व्हिडीओमध्ये लहान मुलगा दलाई लामा यांच्याप्रती आदर व्यक्त करत असताना सुरुवातीला ते त्याच्या ओठांवर किस करताना दिसत आहेत. यानंतर काही वेळाने ते त्याला आपली जीभ चोखणार का? अशी विचारणा करत जीभ बाहेर काढतात.

त्यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे. त्यांनी असं का केलं ? असा सवाल उपस्थित होताना दिसत आहे. पण हा व्हिडीओ कधीचा आहे याची अधिकृत माहिती नाही.

यापूर्वी वादग्रस्त विधान

2019 मध्ये दलाई लामा यांनी जर महिला आपली उत्तराधिकारी होणार तर ती "आकर्षक" असावी असं विधान केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. महिला दलाई लामा आली तर ती आकर्षक असावी असं ते म्हणाले होते.

2019 मध्ये धर्मशाळेतील नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्याच्या निर्वासनातून प्रसारित झालेल्या ब्रिटीश ब्रॉडकास्टरला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलं होतं. नंतर त्यांनी याप्रकरणी माफी मागितली होती.