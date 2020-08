ईईई! सांबारमध्ये आढळली मेलेली पाल; व्हिडिओ झाला व्हायरल

नवी दिल्ली : दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस (Connaught Place) परिसरातील एका प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये खाण्यात मेलेली पाल (Lizard)सापडली आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत असून, याप्रकरणी पोलिसांत तक्रारही दाखल करण्यात आलेली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅनॉट प्लेस परिसरातील सरवना भवन हे प्रसिद्ध रेस्टॉरंट सध्या सोशल मीडियावर काल रात्रीपासून चर्चेत आहे. रेस्टॉरंटमध्ये एक व्यक्ती जेवण करत असताना, ताटातील सांबारमध्ये मेलेली पाल आढळून आली आहे. संबंधित ग्राहकाने तातडीने त्याचा व्हिडिओ तयार केला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. याप्रकरणी ग्राहकाने पोलिसांत तक्रारही दाखल केली आहे. पण, संबंधिताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

A dead lizard found in sambar at most popular restaurant saravana Bhavan, Connaught Place (CP), New Delhi pic.twitter.com/yAwqBX7PvD

— Golden corner (@supermanleh) August 2, 2020