अरविंद केजरीवालांनी पुन्हा घेतला ईडीशी पंगा! तिसऱ्यांदा समन्सला दाखवली केराची टोपली

नवी दिल्ली- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनयाच्या समन्यसला पुन्हा एकदा केराची टोपली दाखवली आहे. ते ईडीच्या चौकशीला हजर राहणार नाहीत अशी माहिती मिळत आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ईडीला यसंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. ईडीने मद्य निती कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी त्यांना समन्स पाठवत कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते.(Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has decided not to appear before the Enforcement Directorate ED)

मुख्यमंत्री ईडीला लिहिलेल्या पत्रात म्हणालेत की, ईडीला तपास करण्यासाठी सहकार्य करण्यास तयार आहे, पण त्यांनी पाठवलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे. विशेष म्हणजे ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत तीनवेळा नोटीस पाठवली आहे. तिन्ही वेळा त्यांनी उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला असल्याने ईडी यापुढे काय पाऊल उचलते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यांना अटक केले जाण्याची शक्यता देखील आहे.