Crime News: असे कसे आई बाप, मुलीच्या रक्षाबंधनाचा हट्ट पुरवण्यासाठी चक्क बाळचं चोरलं!

नवी दिल्ली- एक महिन्याच्या मुलाचे अपघरण केल्याप्रकरणी एका दाम्पत्याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. धक्कादायक म्हणजे दाम्पत्याच्या मुलीने त्यांच्याकडे येत्या रक्षाबंधनाला मी कोणाला राखी बांधू अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर या दाम्पत्याने मुलीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुलाच्या अपहरणाची योजना बनवली. दिल्ली पोलिसांनी यांसदर्भातील माहिती दिली आहे. (Delhi couple kidnaps baby after daughter asks for brother to tie rakhi arrested)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी संजय गुप्ता (४१) आणि अनिता गुप्ता (३६) यांच्या १७ वर्षीय मुलाचा मागील वर्षीच मृत्यू झाला होता. दाम्पत्य टागोर गार्डनमधील रघुबीर नगरचे रहिवाशी आहेत. संजय टॅटू मेकिंगचे काम करतो, तर अनिता गुप्ता मेहिंदी क्लासेस घेते. दाम्पत्य मुलाच्या मृत्यूमुळे दु:खी होते. त्यांना एक १५ वर्षाची मुलगी आहे.

रक्षाबंधन येत असल्याने मुलीने आई-वडिलांकडे भावाची आठवण काढली. मी आता कुणाला राखी बांधू असं ती म्हणाली. दाम्पत्याला यामुळे एका मुलाचे अपहरण करण्याचा विचार आला. मुलीला भाऊ मिळेल आणि आपल्यालाही मुलगा मिळेल या आशेने त्यांनी अपहरणाचा प्लॅन केला. पोलिसांना गुरुवारी एका लहान मुलाच्या अपहरणाची माहिती मिळाली होती.

एका दिव्यांग महिलेने पोलिसात मुलगा चोरीला गेल्याची तक्रार दाखल केली होती. महिला फूटपाथवर राहते. महिलेने सांगितलं की, ती जेव्हा सकाळी उठली तेव्हा तिला तिचा लहान मुलगा दिसला नाही. मुलाचे कोणी अपहरण केल्याचा संशय आल्याने तिने पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी लगेच प्रकरणाचा तपास सुरु केला. पोलिसांनी घटनास्थळीचा सीसीटीव्ही तपासला.

सीसीटीव्हीमध्ये पोलिसांना बाईकवर आलेले एक जोडपे दिसले. त्यांनी झोपलेल्या महिलेच्या बाजुला असलेल्या मुलाला उचलले होते. पोलिसांनी त्यानंतर जवळपास ४०० सीसीटीव्ही तपासले. त्यातून त्यांना बाईक क्रमांक आणि बाईक नेमकं कुठे गेली हे कळालं. त्यानंतर पोलिसांनी संशयीत घरावर छापा टाकला. त्यांना घरी अपहरण झालेले बाळ सापडले. त्यानंतर पोलिसांनी दाम्पत्याला अटक केली आहे.