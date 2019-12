निर्भयाच्या आईच्या याचिकेवरील सुनवणी तहकूब; आता कोठे होणार सुनावणी? 

नवी दिल्ली : दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींना लवकरात लवकर फाशी द्यावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज, दिल्लीत सुनावणी होणार होती. पण, आता येत्या 18 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टात यावर सुनावणी होणार आहे. निर्भयाच्या आईने पटियाला हाऊस कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती..

दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी 23 वर्षीय निर्भयावर सामूहिक बलात्कार करून, तिची क्रूर हत्या करण्यात आली होती. यात सहा जण आरोपी होती. त्यातील एक अज्ञान होता. बाल न्यायालयात त्याच्या विरोधात खटला चालवण्यात आला. शिक्षा भोगल्यानंतर त्याची मुक्तता करण्यात आली. इतर पाच आरोपींपैकी एका आरोपीने तिहार कारागृहात आत्महत्या केली. आता उर्वरीत चौघांना फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे.

Delhi: Additional Sessions Judge Satish Kumar Arora adjourned the hearing on plea of Nirbhaya's parents seeking issuance of death warrant and execution of all convicts, till 18th December

राम सिंह या आरोपीनं आत्महत्या केली आहे. तर मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकूर आणि विनय शर्मा यांच्या फाशी संदर्भात सातत्याने मागणी होत आहे. चौघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी, गेल्या सात वर्षांत या फाशीवर अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळं आरोपींना विनाविलंब फाशी द्यावी, अशी मागणी निर्भयाच्या आईने कोर्टापुढे याचिकेतून केली आहे.

आम्ही सात वर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा केली आहे आता आणखी एक आठवडा करू. येत्या 18 डिसेंबरला आरोपींच्या विरोधात फाशीच्या शिक्षेचे आदेश निघतील, अशी मला अपेक्षा आहे.

-आशा देवी, निर्भयाची आई

