नवी दिल्ली : दिल्लीच्या कथीत अबकारी धोरण घोटाळ्यात आता 'आम आदमी पार्टी' गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या ईडी आणि सीबीआय 'आप'ला आरोपी बनवण्याचा विचार करत आहेत. या पक्षाचे तीन नेते याआधीच तुरुंगात आहेत. (Delhi Excise Policy Scam Contemplating making AAP an accused In Case ed and cbi tell SC)

सुप्रीम कोर्टानं केला होता सवाल

अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की,"ईडी आणि सीबीआय आम आदमी पार्टीला आरोपी बनविण्याचा विचार करत आहेत. तसेच याप्रकरणी चौकशीसाठी कलम 70 लागू करण्याचा विचारही केला जात आहेत". (Latest Marathi News)

दिल्लीच्या अबकारी धोरण प्रकरणात 'आप'ला आरोपी का करण्यात आलं नाही? असा सवाल यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं केला होता. त्यावर आज तपास संस्थांच्यावतीनं आज कोर्टात हे उत्तर देण्यात आलं. (Marathi Tajya Batmya)

तीन नेत्यांना अटक

यापूर्वी, आप नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं सीबीआय आणि ईडीला विचारलं होतं की, 'आप'ला प्रतिवादी का करण्यात आलं नाही? मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA), या घोटाळ्याचा कथित लाभार्थी हा पक्षही होता.

या प्रकरणात, आपचे तीन प्रमुख नेते मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि संजय सिंह हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे जवळचे सहकारी आहेत. त्यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरण काय?

दिल्ली सरकारनं मद्य व्यापार सुधारण्यासाठी 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरण सादर केलं. या धोरणात, सरकारनं किरकोळ मद्य विक्रीतील आपला सहभाग बंद केला, खाजगी परवानाधारकांना संपूर्ण शहरात दारूची दुकानं स्थापन करण्याची परवानगी दिली.

तथापि, या धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी या दोन्हीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला गेला. दिल्ली सरकारचं हे धोरण म्हणजे खाजगी संस्थांना अनुकूल असल्याचा आरोप केला गेला.

एजन्सीच्या अहवालानुसार, दिल्ली सरकारनं दारू विक्रीवर अबकारी आणि व्हॅटद्वारे 6,762 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. त्यानंतर, दिल्ली सरकारनं 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरण सोडलं आणि पूर्वीच्या प्रणालीवर परत आले. यामुळं 1 सप्टेंबर 2022 पर्यंत चार सरकारी एजन्सींनी किरकोळ मद्य व्यापारावर नियंत्रण मिळवले.