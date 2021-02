दिल्लीसह उत्तर भारत भूकंपाने हादरला; मध्य आशियातसुद्धा धक्के

नवी दिल्ली - शुक्रवारी रात्री साडे दहाच्या सुमारास भूकंपाचे सौम्य धक्के राजधानी दिल्लीसह उत्तर भारताला बसले. यामध्ये भूकंपाची तीव्रता 6.1 रिश्टर स्केल इतकी होती. दिल्ली, अमृतसर यासह आजुबाजुच्या परिसरात भूकंपाचे हादरे काही सेकंदासाठी बसत होते.

दिल्लीसह पंजाब, उत्तराखंड यासह उत्तर भारत भूकंपाने हादरला आहे. यावेळी लोक घरातून भीतीने बाहेर आले होते. गेल्या महिन्यातही दिल्ली एनसीआरला भूकंपाचे धक्के बसले होते.

An earthquake of magnitude 6.1 on the Richter scale hit Amritsar, Punjab at 10:34pm today: National Centre for Seismology

— ANI (@ANI) February 12, 2021