VIDEO - लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकला; घोषणा देणाऱ्या तरुणाचं भाजप कनेक्शन?

नवी दिल्ली - दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनात ट्रॅक्टर परेडवेळी आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर धडक मारली. यावेळी लाल किल्ल्यावर काही शेतकऱ्यांनी संघटनांचे झेंडे फडकावले. प्रजासत्ताक दिनी भारतीय तिरंगा किल्ल्यावर मागे फडकत असताना अशा प्रकारे दुसरा झेंडा फडकावल्यानं सोशल मीडियावर टीकाही होत आहे. दरम्यान, आता यात आणखी एका व्हिडिओमुळे दुसरीच चर्चा रंगली आहे.

शेतकऱ्यांच्या गर्दीत घोषणा देणारी व्यक्ती दीप सिंधु असल्याचं समोर आलं आहे. तसंच त्याचा आणखी एक फोटो व्हायरल झाला असून त्यात संबंधित तरुण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुरुदासपुरचे भाजप खासदार सनी देओल यांच्यासोबत दिसत आहे. दीप सिंधु कोणत्या पक्षाचा किंवा संघटनेचा आहे याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तो सनी देओल यांचा निकटवर्तीय असल्याचं सांगण्यात येत असून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यानं भाजपसाठी काम केल्याचंही म्हटलं जात आहे.

दीप सिंधुने एक फेसबुक लाइव्ह करून त्यात सांगितलं आहे की, आम्ही लाल किल्ल्यावर फक्त निशाण साहीब झेंडा फडकावला. आंदोलन करण्याचा आमचा अधिकार आहे तेवढंच आम्ही केलं असंही दीप सिंधुने म्हटलं आहे.

If this is Deep Sidhu in the video, then it is obvious, the govt planted him to lay siege to the Red Fort & give the #FarmersProstests a bad name. It was not #Farmers but those close to the govt that fermented trouble & put up the Nishan Sahib on the pole meant for the Tiranga. https://t.co/RrZWbQZ8kT pic.twitter.com/KlNdr87voA

— Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) January 26, 2021