Delhi Crime : क्रूरकर्मा मावशी; अनाथ भाचीला ५५ हजाराला विकून वेश्याव्यवसायात ढकललं!

Delhi Crime News : पैशासाठी मावशीनेच भाचीला विकल्याची धक्कादायक घटना दिल्लीतल्या गोविंदपुरी भागात घडली आहे. पीडित तरुणीने या प्रसंगातून कशीबशी आपली सुटका करुन घेतली आणि एका एनजीओच्या मदतीने पोलीस स्टेशन गाठल्याने हा प्रकार उघडकीस आला आहे. (Woman Sold her niece and forced her into prostitution)

पोलीस सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास होत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीचे आई-वडील आजारपणामुळे वारले होते. ती आपल्या मावशीकडे राहत होती. तिच्या मावशीने तिला नंदू नावाच्या एका व्यक्तीला ५५ हजार रुपयांना विकले. आरोपी नंदूही गोविंदपुरी भागातच राहतो. त्याने पीडितेला विकत घेतल्यावर आपल्या घरी नेलं आणि वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडलं.

यानंतर एक व्यक्ती तिच्याकडे आला असताना तिने चतुराईने त्या घरातून पळ काढला. एका एनजीओचा पत्ता तिला मिळाला आणि तिने त्यांच्याकडे मदत मागितली. त्या लोकांनी पीडित तरुणीला पोलिसांकडे नेलं. सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या तरुणीवर अनेक जणांनी अत्याचार केल्याचंही तिने पोलिसांना सांगितलं आहे. (Delhi Crime News)

यानंतर पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. आरोपींच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करुन तपास सुरू केला आहे. या पीडितेची मावशी अद्याप फरार आहे. तिच्या मोबाईलचं लोकेशन ट्रेस करून पोलीस सध्या तिचा शोध घेत आहेत.